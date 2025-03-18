Tanyeli’nin Vasiyeti Yayımlandı

KAN YOLU BİÇİMİNİ KAYBEDEN TANYELİ’NİN HASTALIK SÜRECİ

Yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören dansçı Tanyeli, tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı, 2023 yılı içinde karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Bu süreç, Tanyeli’nin yaşamında büyük bir dönüm noktası oldu.

VASİYETİ ÜZERİNE DEFNEDİLECEK YER

Oryantal dans sanatçısının vasiyeti doğrultusunda, 2015 yılında kansere yenik düşen annesi Dolgun Sezer’in yanına defnedileceği açıklandı. Dolgun Sezer, Yeşilçam dönemi ile tanınan bir sinema ve sahne sanatçısıydı. Tanyeli, annesiyle birlikte pek çok klasik Türk filminde yer aldı. Aralarında “Amigo Hüsnü”, “Beşine de Vur”, “Hayatın Gerçek Tadı” gibi 18 filmde rol almış olan Sezer’in mirası, kızında da yaşatıldı.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul’da pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, Bodrum’a giderken Bursa’da vefat etti. Cenazesi Bodrum’daki aile mezarlığına defnedildi. Eşi İlker Sünneli, cenaze bilgilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Sünneli, “Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazında kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir.” şeklinde bir açıklama yaptı.