Tanyeli Sevenlerini Merak İçinde Bıraktı

UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN SAVAŞ

Uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden eski oryantal Tanyeli’den gelen üzücü haberler sevenlerini derin bir endişeye sürükledi. Son ameliyatından sonra sağlığı ciddi şekilde bozulan Tanyeli, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Bu gelişme, onun sosyal medyada paylaşmış olduğu duygusal videonun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Peki, Tanyeli’nin son isteği neydi? İşte tüm detaylar…

KRİTİK AMELİYAT SONRASI DURUM

Tanyeli, uzun zamandır pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Ancak son girdiği ameliyat sonrasında sağlık durumu beklenmedik bir biçimde kötüleşti. Doktorların yoğun çaba sarf etmesine rağmen durumu stabil hale getirilemeyince yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Hayranları, ünlü ismin sağlık durumu hakkında gelecek güzel haberleri büyük bir umutla bekliyor.

DÜYETSEL ÇAĞRISIYLA DUYGUSAL ANLAR

Tanyeli’nin entübe edilmesi, daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyu tekrar gündeme getirdi. Videoda “Benim gerçek adım Çağrı Tanyeli, bu size çağrımdır” diyerek sevenlerine seslenmiş, duygusal anlar yaşatmıştı. Ünlü sanatçı, yakın dostlarının kendisi için tedavi desteği topladığını ifade etmiş ve iyileşebilmek adına tüm takipçilerinin bu çabaya katılmasını istemişti. Tanyeli’nin içten dileği, hayranlarını harekete geçirmiş durumda.

BÜYÜK DESTEK KAMPANYALARI

Tanyeli’nin paylaştığı video hızla binlerce kişi tarafından izlendi ve birçok destek mesajı aldı. Hayranları, “Seni çok seviyoruz, lütfen pes etme” ve “Dualarımız seninle” gibi ifadelerle desteklerini gösterdi. Tanyeli’nin sevenleri, onun son dileğini gerçekleştirebilmek için sosyal medyada kampanyalar başlattı. Magazin dünyasının bu sevilen ismi, bu zor zamanlarında yalnız olmadığını hissetti.

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, bir dönem sahnelerin en çok konuşulan oryantallerinden biri olarak biliniyordu. Gerçek adı Çağrı Tanyeli olan sanatçı, enerjisi ve sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Ancak pankreas kanseri teşhisi, yaşamını altüst etti. Buna karşın, mücadele azmini asla kaybetmedi. Sevenleri, onun bu güçlü duruşuna hayranlık duyuyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BEKLENTİLER

Tanyeli’nin entübe edilmesinin ardından, magazin dünyası ve hayranları doktorlardan gelecek açıklamalara odaklandı. Ünlü ismin sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmiş değilken, sevenleri dua etmeye devam ediyor. Tanyeli’nin son dileğinin gerçekleştirilmesi için başlatılan destek kampanyaları ise hızla sürüyor.