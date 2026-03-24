Tapu Kayıtlarına Yasadışı Sorgulama İhtimali Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını izinsiz sorgulayan tapu teknikeri D.A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma sorgusu sırasında Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını “Ayşegül” isimli bir kişinin sürekli isteği doğrultusunda sorguladığını kabul etti. D.A., gerçekleştirilen sorgu neticesinde 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını, ayrıca “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanmak istediğini dile getirdi. Şüpheli, “Böyle bir suça bilerek karışmadım. Beni kullandığını sonradan anladım,” şeklinde ifade verdi.

YETKİSİZ SORGULAMA TARİHLERİ

Soruşturma dosyasına yansıyan verilere göre, izinsiz sorgulamaların 13 Şubat 2026, 20 Şubat 2026 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde yapıldığı öğrenildi.

MAL VARLIĞI TARTIŞMASI

Mal varlığına dair tartışmalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gerçekleştirdiği basın toplantısıyla başlamıştı. Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in toplam 12 taşınmaza sahip olduğunu, bunlardan dört tanesini sattığını ve bu varlıkların toplam değerinin 452 milyon lira olduğunu iddia etti. Özel, ayrıca “Kanuna göre bakan bir ay içinde mal bildiriminde bulunacaktı. Mal bildiriminde bunların hangisi var?” diye sordu.

Bakan Gürlek AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Gürlek, gazetecilere yaptığı açıklamalarda Özel’in beyanlarını çürütüp belgelerin sahte olduğunu ifade etti. Gürlek, üzerine dört taşınmaz bulunduğunu belirtmiş, “Diğerlerini bilmiyorum. ID numaraları vermiş. ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor,” şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davası ile Antalya’daki yolsuzluk suçlamalarını perdelemeye çalıştığını belirten Gürlek, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek hakkında da bazı iddialarda bulundu.

Gürlek şu ifadeleri kullandı: “- Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’da bir benzinliğe uğruyor. Neden uğruyor? Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özel’e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda baz istasyonu çalışmaları var. – Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu, dosyada da var. İki noktayı perdelemek istiyor; birincisi asrın yolsuzluk davası, ikincisi de Muhittin Böcek’in kendisinin aday olması için Manisa’da para verme iddiası var. – Biz devlet memuruyuz. Sürekli olarak mal beyanında bulunmamız gerekiyor. Dört taşınmazım var, bir tanesi Tuzla’da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil. Bugün manevi tazminat davası açacağız.”