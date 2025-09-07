Tapu Sahiplerini Yakından Etkiliyor

GAYRİMENKUL PİYASASINDAKİ YENİ DÜZENLEME

Türkiye’de gayrimenkul sektörünü derinden etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Bu ayın başında Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile emlak vergileri ve belediye rayiç bedelleri yeniden yapılandırıldı. Son üç yıl içinde 10 ila 15 kat kadar artış gösteren rayiç bedeller, yalnızca fiyat dengesini değiştirmekle kalmadı; aynı zamanda uzun süreli bir sorun olan “usulsüz tapu bildirimi” vakalarını büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

TAPU İŞLEMLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Bildiğimiz üzere, konut satışlarında alıcı ve satıcı taraflar genellikle daha az vergi ödemek amacıyla gerçek satış bedelini tapu dairesine bildirirken, düşük bir rakam yazmayı tercih ediyordu. Ancak yeni düzenlemeler ile rayiç bedellerin yükseltilmesi ve ek denetim mekanizmalarının devreye girmesi bu durumu neredeyse imkânsız hale getirdi. Bu adımlar, gayrimenkul piyasasında daha şeffaf bir yapı oluşturmayı hedefliyor.