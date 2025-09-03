Spor

Taraftar, Uğurcan Adını Değiştirdi!

TRANSFERE TEPKİ GÖSTEREN TARAFTAR

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi, Trabzonspor taraftarının büyük tepkisini çekiyor. Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve uzun süre kaptanlık yapan Uğurcan Çakır, bordomavi camiada önemli bir yere sahipti. Bu nedenle, bir Trabzonspor taraftarı, verdiği “Uğurcan” ismini taşıyan çocuğunun adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN TEPKİLER

Bu olay, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a imza atmasının ardından Trabzon’da ortaya çıkan bir videoyla da gündeme geldi. Video, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü. Görüntülerde, bir grup taraftarın, Uğurcan Çakır’ın yol kenarındaki fotoğrafını tekmeleyerek tepkilerini gösterdiği görülüyor. Bu durum, Trabzonspor taraftarları arasında büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Ayrıca, birçok taraftar Başkan Ertuğrul Doğan’a istifaya çağrıda bulunurken, Uğurcan Çakır’a da eleştirilerde bulunuldu.

