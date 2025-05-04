Tarifeler E-Devlet Üzerinden Karşılaştırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti e-Devlet üzerinden hayata geçirdiklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından e-Devlet üzerinden sunulan 42 hizmete bir yenisini daha eklediklerinin altını çizdi. Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmet devreye aldık.” dedi.

TARİFELER TEK PLATFORMDA

Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” şeklinde bilgi verdi.

BİRÇOK KRİTER İLE KARŞILAŞTIRMA YAPILABİLECEK

Uraloğlu, yeni sistem sayesinde vatandaşların, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” şeklinde ekledi. Ayrıca, vatandaşların bu uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden erişebileceğini dile getirdi.

EN UYGUN TARİFEYE ULAŞILACAK

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını ifade eden Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini aktardı. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” şeklinde konuştu.

PROJE, DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ’NİN YARIŞMASINDA ADAY GÖSTERDİ

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin şimdiden uluslararası ödüle aday gösterildiğini belirterek, “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında ‘Bilgiye Erişim’ kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” açıklamasında bulundu.