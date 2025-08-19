Tarihî Zirve Beyaz Saray’da Gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te bir araya geldi.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM

Trump, Zelenski ile sonrasında yaptığı açıklamalarda birçok konuya değindi. “Bugün Putin ile görüşeceğim. Üç taraflı bir görüşme yapacağız. Bu, 2. Dünya Savaşından sonraki en büyük toplantı.” dedi. NATO Sekreteri dahil birçok liderden övgü ile bahsederek, “Macron, ilk günden beri yanımda, onu çok seviyorum.” ifadesini kullandı. Trump, “Finlandiya Devlet Başkanı da önemli bir katkı sağladı. Sonuçta güvenlik garantisi için bir anlaşmaya varılması konusunda iyimserim.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Savaşın hattını çizeceğiz.” vurgusunda bulundu.

SAVAŞIN SONU İÇİN UMUT VAR

Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Savaşı bitirme konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Putin de bu savaşın son bulmasını istiyor. Bu benim savaşım değil, Biden’ın savaşı.” şeklinde ifadelerde bulundu. Savaşın sona ermesi için uzun vadeli bir barışa ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. “Yedi ülkenin liderleriyle bir aradayız. Güvenlik konularında destek sağlayacağız.” dedi.

Ateşkes İhtiyacı Üzerine

Trump, ateşkesin gerekli olduğunu ancak bazı stratejik nedenlerin bu durumu zorlaştırdığını belirtti. “Altı savaşı bitirdim ama ateşkes yapmadım.” dedi. Ukrayna’nın NATO’ya katılması konusunda güvenlik vaatlerinde bulunacaklarını aktaran Trump, Biden’a dair eleştirilerde bulundu ve Zelenski’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade etti.

ZELENSKİ’NİN ÇAĞRISI

Zelenski görüşme öncesinde düzenlediği basın toplantısında, “Savaşın kaynağı Rusya. Putin, ödemesi gereken bedeli ödemeden bu savaşı sonlandıramaz.” şeklinde açıklama yaptı. ABD’den ve Avrupa liderlerinden alınan desteği vurgulayarak, ateşkesin önemine değindi ve “Öncelikle güvenimizi sağlamamız lazım, demokratik bir seçim için bu şart.” dedi.

ABD VE RUSYA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Zelenski, Trump ile görüşmesi öncesi Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi. “Bir Avrupa ülkesinin barışı konuştuğunda bu, tüm Avrupa’nın barışı demektir.” dedi. Görüşmenin çok önemli olduğunu ve Ukrayna’ya güvenlik garantileri ile toprak değişimlerinin masada olacağını ifade etti.