Tarihi Bir Dönemde Türk Devletleri İş Birliği

BEKLENEN İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin, Türk devletleri ile iş gücü piyasaları, sosyal güvenlik ve ekonomik kalkınma alanlarında güçlü bir iş birliği sürecinden geçtiğini vurguladı. ‘Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı’nın açılışında Bakan Işıkhan’ın yanında Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım yer aldı. Konferansın açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın yaptı.

İSTİHDAM GÜVENLİĞİ STRATEJİLERİ

Bakan Işıkhan, Türk devletleri coğrafyasının, büyük medeniyetlerin kurulduğu bir alan olduğunu belirtti ve çalışma hayatına yaklaşımlarının da ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ ilkesiyle şekillendiğini ifade etti. Bakan, istihdam güvenliğinin ekonomik kalkınma için kritik öneme sahip olduğunu belirtirken, iş gücü piyasalarının verimliliğinin artırılması, gençler ve kadınların iş gücüne katılımının sağlanması ve mesleki eğitim imkanlarının genişletilmesinin önemli adımlar olduğunu söyledi. Özel grupların istihdamında tecrübelerden daha fazla yararlanılması gerektiğini dile getiren Işıkhan, Türkiye’nin diğer Türk devletleri ile iş gücü piyasaları, sosyal güvenlik ve ekonomik kalkınma alanlarında güçlü bir iş birliği sürecinden geçtiğine dikkat çekti.

GENÇ İSTİHDAM POTANSİYELİ

Işıkhan, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun iş gücü piyasasında sunduğu büyük fırsatlara değindi. Türkiye’de genç nüfusun yarısının 30 yaş altı bireylerden oluştuğunu aktaran Işıkhan, 15-29 yaş arası gençlerin nüfusun dörtte birini oluşturduğunu belirtti. 2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı’nın, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmeyi, gençlerin mesleklerine hazırlanmasını hedeflediğini vurguladı. 2024-2028 dönemine yönelik yeni çalıştayların başlayacağını ifade eden Işıkhan, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 konularında gençlerin yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Binali Yıldırım, Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini aktararak, başka ülkelerde bulunmayan uzmanlığa sahip olduklarını ve terörle mücadelenin devam ettiğini ifade etti. Yıldırım, ‘Amaç Türkiye’nin enerjisini azaltmak ve bölgesel güç olmasını engellemektir; ama başaramayacaklar’ dedi. TUSAŞ’a yapılan saldırının Türkiye’nin bağımsızlığını hedef aldığını, aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın birlik çağrısını sabote etmeye yönelik faaliyetler olduğunu vurguladı. Yıldırım, bu tür girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.