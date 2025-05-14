Tarihi Final İçin İki Dev!

İKİ DEVRİM KUPA FİNALİNDE BULUŞUYOR

Türk futbolunun iki önemli takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde tarihi bir maça hazırlanıyor. Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam saat 20.45’te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Uzun bir sürenin ardından, 29 yıl aradan sonra tekrar finalde buluşan bu iki ekibin taraftarları, unutulmaz anlara tanıklık etmek için sabırsızlanıyor. Okan Buruk’un çifte kupa hayali mi, yoksa Fatih Tekke’nin Avrupa bileti hedefi mi bu karşılaşmada galip gelecek? İşte ATV’den canlı olarak izlenebilecek bu dev finalin olası ilk 11’leri ve sahadaki taktik savaşının ayrıntıları.

GEÇMİŞİN GÜCÜ VE HEDEFLER

63. Ziraat Türkiye Kupası’nda kapanış yapılıyor ve Türk futbolunun güçlü temsilcileri karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Galatasaray, 23 finalde kazandığı 18 kupa ile bu turnuvanın en başarılı ekibi konumunda. Sarı-kırmızılı takım, 2020’de kazandığı son zaferden bu yana 5 yıllık kupasızlık dönemini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Trabzonspor ise, 16 finalde elde ettiği 9 kupa ile iddialı bir şekilde mücadele etmekte. Geçen sezon Beşiktaş’a finalde kaybeden Karadeniz temsilcisi, 4 yıl aradan sonra 10. kupasını kazanmayı hedefliyor.

REKOR AÇISINDAN HEYECAN DORUKTA

Galatasaray’ın Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen, bu finalde Mario Jardel’in rekoruna göz koymuş durumda. 38 maçta 33 gol ve 8 asist ile dikkat çeken 26 yaşındaki forvet, bir gol daha atması halinde Jardel’in 34 gollük Galatasaray rekorunu eline geçirecek. Süper Lig’de Trabzonspor’a karşı 2-0’lık galibiyette penaltı atışından bir gol atan Osimhen, finalde rakip kaleye gol atma konusunda oldukça kararlı.