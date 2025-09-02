Tarım Arazileri Kiraya Verilecek: Detaylar Açıklandı!

YENİ ÜRETİM PLANI VE DESTEK MODELLERİ

Bu yıl tarım alanında üretim planlamasına geçerek yeni bir dönemi başlatan bakanlık, su ürünleri ve hayvancılık başta olmak üzere bitkisel üretime yönelik yeni destek modellerini de uygulamaya soktu. Ayrıca, işlenmeyen tarım arazilerine dair önemli bir adım atıldı. Üretim seferberliği kapsamında, işlenmeyen bu arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin işlemler, yönetmelikle belirlenmiş durumda. Bu düzenleme ile ülke genelinde tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor. İşlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiralanmasıyla ilgili detaylı bir şekilde merak edilen 10 soru ve cevabı derlendi.

KİRALANACAK ARAZİLERİN DETAYLARI

Kiralamaya açılacak araziler, Hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tarım arazileri dışında, gerçek ya da tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl boyunca işlenmemiş tarım arazileri olacak. Bu arazilerin, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılma şartıyla sezonluk kiraya verilmesi sağlanacak.

ARAZİLERİN TESPİTİ İÇİN GEREKENLER

Kiraya verilecek arazilerin belirlenebilmesi için il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde kurulan Arazi Tespit Komisyonu, işlenmeyen tarım arazilerini tespit etmek amacıyla kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri gibi verileri kullanacak. Ayrıca, yerinde kontrol çalışmaları da yapılacak. Arazi tespit işlemi, bölgelerin hasat dönemine göre 1 Eylül ile 31 Ağustos arasındaki süreye dikkat edilerek gerçekleştirilecek.

KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK

Kira bedeli, komisyonun belirlediği rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespit edilmesinde, en az üç benzer özellikte kiralanmış tarım arazisi emsal alınacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖDEMELER

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak il müdürlüğüne başvuruda bulunacak. Kiralama başvuruları, Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek. Kira bedeli, arazi sahibine ödenecek. Eğer arazi maliklerine ulaşılması mümkün olmuyorsa, kira bedeli ayrıca belirlenecek bir kamu bankasında, araziye özgü açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı arazilerde, ihtilafın çözülmesi durumunda biriken kira gelirleri, hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.