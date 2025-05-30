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Tarım Arazileri Su İçinde Kaldı

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ADANA’DA AŞIRI YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Adana, birkaç gündür süren aşırı yağışlarla birlikte zor günler geçiriyor. Bugün de devam eden yağışlar, şehirdeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ YUMURTALIK’TA HİSSEDİLDİ

Yumurtalık ilçesine bağlı Zeynepli Mahallesi, son yılların en şiddetli yağışlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Aniden bastıran sağanak yağmur, tarım arazilerini sular altında bırakarak çiftçilerin zor durumda kalmasına sebep oldu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yağışlar sonucu taşan dereler, tarım alanlarına zarar vermeye devam ediyor. Görevliler, iş makineleriyle birlikte dereleri temizlemek için çalışmalarına başladı. Karaisalı ilçesindeki süper hücre de kısa sürede etkisini gösterdi ve burada da tarım arazileri zarar gördü. Çiftçiler, bu yıl hem dondan hem de aşırı yağmur ve doludan kaynaklı olarak büyük kayıplar yaşadı.

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