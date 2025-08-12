Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

KAZA YERİ AĞBELİN TEPESİ

Adıyaman’ın Tut-Adıyaman kara yolunun 8. kilometresindeki Ağbelin Tepesi’nde bir kaza meydana geldi. Kilis’ten Adıyaman’ın Tut ilçesine Antepfıstığı toplamak amacıyla giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün freni patladı. Olay sonucu minibüs, frenin patlamasıyla önce şarampole devrildi, ardından yan yattı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada, sürücüyle birlikte minibüste bulunan 23 kişiden 19’u yaralanıyor. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.