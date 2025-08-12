Gündem

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-devrildi

KAZA YERİ AĞBELİN TEPESİ

Adıyaman’ın Tut-Adıyaman kara yolunun 8. kilometresindeki Ağbelin Tepesi’nde bir kaza meydana geldi. Kilis’ten Adıyaman’ın Tut ilçesine Antepfıstığı toplamak amacıyla giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün freni patladı. Olay sonucu minibüs, frenin patlamasıyla önce şarampole devrildi, ardından yan yattı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada, sürücüyle birlikte minibüste bulunan 23 kişiden 19’u yaralanıyor. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yeni Kıyafetler Nasıl Olacak? Ayrıntılar Belli

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, okullarda tek tip kıyafet uygulamasına dönüş yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu uygulamanın detaylarını duyurdu.
Gündem

Sındırgı’da 879 artçı deprem oldu

Sındırgı ilçesinde 10-12 Ağustos tarihleri arasında 879 deprem meydana geldiği açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.