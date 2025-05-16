Tarım Kredi İsim Değiştiriyor

YENİ İSİM VE DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Türkiye’deki ekonomik kriz şartlarında, daha uygun fiyatlarla ürün sunan Tarım Kredi Marketleri, isim değişikliğine gitti. Şirket, özellikle genç kitleyi hedef alan yeni bir dönüşüm stratejisi uygulamaya karar verdi. Bu kapsamda açılacak yeni mağazalar “KOOP” adıyla hizmet vermeye başlayacak.

GENEL MÜDÜR’DEN AÇIKLAMALAR

Bu değişiklik, Genel Müdür Varol Halepli tarafından gerçekleştirilen bir basın toplantısında duyuruldu. 2025 yılı hedefleri doğrultusunda açıklanan bu bilgiyle beraber, firmanın yeni ismi de kamuoyuna resmi olarak açıklandı. Bu yeni dönemde, zincirin mağazaları “KOOP” adıyla hizmet sunacak.

GENÇ TÜKETİCİ HEDEFİ

Halepli, yurt genelinde 4.500 şubeye ulaştıklarını ve İstanbul’da 391 mağazalarının bulunduğunu belirtti. Şirketin hızla büyümesi ile müşteri profilinin değişmesini hedeflediklerini vurgulayan Halepli, yeni dönemde genç kitlenin önemine değindi. Halepli, “Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ İLE BAĞ KURMA VURGUSU

Halepli, diğer market zincirlerinden farklılıklarını vurgulayarak, üreticilerle doğrudan bağlantı kurmanın önemine dikkat çekti. “Biz Türkiye’nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici, üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu yüzden kooperatif bilinci bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.