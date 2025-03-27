Tarım Kredi Market Bayram İndirimi Başladı!

UYGUN FİYATLARLA YENİ KATALOG

Tarım Kredi Marketlerde birçok ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerlerini alıyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala “İyi Bayramlar” kampanyası kapsamında yeni katalog yayınlandı. Bu kampanya, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunarak bayram alışverişlerini daha ekonomik hale getiriyor.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Yeni katalogda yer alan indirimli ürünlerin detayları merak ediliyor. Tarım Kredi Marketler, bu kampanya ile tüketicilerin bayram döneminde ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. İndirimlerin hangi ürünlerde yapılacağına dair bilgi almak, müşterilerin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor.