Tarkan’dan Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı

İMAMOĞLU’NA DESTEK YAĞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok siyasi ile yöneticinin tutuklanmasının detayları gündemde kalmaya devam ediyor. Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde ve ilçelerde yapılan mitinglerde vatandaşların tepkisi yükseldi. Bu destek dalgası, sadece halkla sınırlı değil, aynı zamanda ünlü isimlerden de İmamoğlu’na destek geldi. Özellikle megastar Tarkan, sosyal medya üzerinden duygu dolu bir açıklama yaptı. Tarkan, “İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor” diyerek düşüncelerini paylaştı.

DEMOKRASİ İÇİN SESİMİ YÜKSELTTİM

Demokrasinin önemine her zaman inandığını belirten Tarkan, “Her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yer geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Tarkan, “Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici” dedi. “İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel” diyerek birlik mesajını vurguladı. Tarkan, demokrasi için verilen bu mücadelenin, “yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler” dileğinde bulundu.