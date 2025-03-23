Tarkan’dan Ekrem İmamoğlu’na Destek Mesajı

YANKILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok siyasi ile yöneticinin tutuklanması, geniş yankılar uyandırmaya devam ediyor. Türkiye’nin her köşesi, vatandaşların ve pek çok ünlü ismin katıldığı mitinglerle İmamoğlu’na destek vermek amacıyla ayağa kalktı. Bu desteklerin sonuncusu, megastar Tarkan’dan geldi. Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor” sözlerini paylaştı.

SESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN HER ZAMAN VARIM

Demokrasi erdemlerine inandığını belirten Tarkan, “Her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yer geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi” dedi. Açıklamalarına devam eden Tarkan, “Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici” ifadesini kullandı.

UMUT VERİCİ BİR GELECEK İÇİN BİR ARADA OLALIM

Haksızlık karşısında tek yürek olmanın kendisini gururlandırdığını belirten Tarkan, “Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel” dedi. Tarkan ayrıca, “Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler” ifadelerini kullandı.