Tarkan’ın Annesi Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ ŞARKICININ ACI KAYBI

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hürriyet’ten alınan bilgilere göre, Avrupa turnesi dolayısıyla Almanya’da bulunan Tarkan, acı haberi duyar duymaz İstanbul’a döndü.

SON YOLCULUĞUNA VEDA

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın, yani 17 Nisan Perşembe günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

AİLE SEFERBERLİĞİ

Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında da bacağındaki damar tıkanıklığı sebebiyle özel bir hastanede tedavi gördü. Annelerinin rahatsızlığı dolayısıyla tüm kardeşlerin seferber olduğunu belirten Tarkan, ailece verdikleri bir fotoğrafın altına “Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler” notunu düştü.