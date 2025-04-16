Tarkan’ın Annesi Neşe Tevetoğlu Vefat Etti

ÜNLÜ ŞARKICI TARIKAN’IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Tarkan’nın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, Avrupa turnesi çerçevesinde Almanya’da bulunan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a döndü.

TÖREN YARIN GERÇEKLEŞECEK

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın yani 17 Nisan Perşembe günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

6 KARDEŞİN BİR ARAYA GELİŞİ

Diğer yandan, Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında bacağındaki damar tıkanıklığı sebebiyle özel bir hastanede tedavi görmüştü. Tarkan, annelerinin rahatsızlığı nedeniyle tüm kardeşlerin bir araya geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler.”