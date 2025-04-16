Tarkan’ın Annesi Neşe Tevetoğlu Vefat Etti

ÜNLÜ ŞARKICI TARKAN’IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın aktardığına göre, Avrupa turnesi için Almanya’da bulunan Tarkan, acı haberi aldıktan sonra İstanbul’a döndü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, 17 Nisan Perşembe günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

KARDEŞLER BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördü. Annelerinin rahatsızlığı sebebiyle tüm kardeşler seferber olduğu için bu durumu paylaşan Tarkan, ailecek verdikleri pozda “Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler.” ifadelerini kullandı.