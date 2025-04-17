Tarkan’ın Annesine Veda Töreni Yapıldı

ŞARKICI TARKAN’IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya’da Avrupa turnesi gerçekleştiren Tarkan, acı haberi duyduğu anda İstanbul’a döndü. Tevetoğlu’nun cenazesi, sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii’ne getirildi.

CENAZE TÖRENİNE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cenaze töreninin yapılacağı Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Tören öncesinde, camiye sanat dünyasından birçok kişi çelenk yolladı. Taziyeleri kabul eden Tarkan’a, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu destek oldu.