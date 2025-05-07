Tartışma Otobüste Kaydedildi! Şoför Uyardı

OLAYIN BAŞLANGICI

Henüz herhangi bir sebep bilinmeden başlayan sözlü tartışmada, öfkeli öğrenci, şoförün üzerine doğru yürüyerek “Sen kimsin lan” diye bağırdı. Şoför, durumu kontrol altına almak amacıyla öğrenciyi “Terbiyesizlik yapma” diyerek uyardı ve fiziksel müdahaleyi engellemek için genci tuttu.

TARTIŞMANIN GÖRÜNTÜSÜ

Otobüsteki yolcular, yaşanan olayı şaşkınlık içerisinde izlerken, öğrencinin yanındaki arkadaşları olay anını cep telefonlarıyla kaydetti. Şoförün soğukkanlı tavrı sayesinde tartışma daha fazla büyümeden sona erdi.