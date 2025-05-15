Taşımacılıkta Yeni Kurallar Getirildi!

YENİ DÜZENLEMELER VE KAYIT ALTINA ALMA SÜRECİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan güncellemelerle motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını belirtti. Ayrıca, kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerinin üç ay süreyle ücretsiz uzatılacağını da duyurdu. Uraloğlu, bu değişikliklerin topluca kadın şoför istihdamından motokurye faaliyetlerine kadar uzandığını dile getirdi.

YETKİ BELGESİ DÜZENLEMELERİ VE İNDİRİMLER

Yönetmelik kapsamındaki güncellemelerle birlikte motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini aktaran Uraloğlu, “En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.” dedi. Ayrıca, kuryelerin bu belgeleri e-Devlet portalından yüzde 5 indirimle alma imkânı olduğuna da değindi. Uraloğlu, motokuryelerin, finansal kiralamalı taşıtlar dahil olmak üzere belirli taşıtları kullanabileceğini açıkladı.

KURYELERİN BELGELERİ VE GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

Firmaların, istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğunun getirildiğini vurgulayan Uraloğlu, kuryelerin belirli suçlardan sabıkası olmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, “Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için birtakım düzenlemeler de hayata geçti,” diyerek, teslimatı mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmemesi ve taşıma süresi taahhüdünde bulunmanın yasaklandığını açıkladı.

GÖNDERİ KONTROLÜ VE TEDBİRLER

Alıcısına ulaştırılamayan kurye gönderisinin aynı sürede geri götürülmesinin zorunlu hale getirildiğini belirten Uraloğlu, “Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek,” dedi. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gerekli tedbirlerin alınması zorunlu kılındı. Kuryelerin giydiği reflektif yeleklerde “KURYE” ve firmaların U-Net numaraları bulunması gerekecek.

KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMI İÇİN TEŞVİKLER

Kadın şoför istihdamını artırmak amacıyla yeni teşvikler sunulduğunu ifade eden Uraloğlu, “İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlayacağız,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, son bir yılda taşıtlarının yüzde 10’u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerinin üç ay süreyle ücretsiz uzatılacağı bilgisini verdi.

SÜREÇLERİN DENETİMİ VE YENİ KURALLAR

Takograf kullanımının zorunlu olduğu otobüs, kamyon ve çekici sürücülerinin kurallara uymadığı durumda ceza ile karşılaşacaklarını belirten Uraloğlu, “Taşımacı firmaların sefere gönderdikleri şoförleri, taşıma mesafesine göre önceden planlamaları zorunluluğu da getirildi,” dedi. Şehirlerarası ya da mücavir alan dışı öğrenci ve servis taşımacılığı yeni kurallar ile düzenlendi.

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÜZENLEME

U-ETDS sistemi üzerinden hatalı bildirim yapan firmalara düzenleme yapılırken, biletli yolcu taşımacılığı yapanların belirli taşıtları kullanması sağlanacak. Ara durak olarak kullanılan terminallere otobüs girişlerini teşvik etmek amacıyla terminal çıkış ücretinde yolcu sayısına göre sınırlama getirildiğini de belirtti.