Taşıt Kredisi Faizleri Yüzde 3’e Düştü

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ TRENDİ

Türkiye, 2025 yılına girişte taşıt kredisi faiz oranlarındaki düşüşlerle başlıyor. Geçtiğimiz ay %3,15 seviyesinde olan en düşük faiz oranları, bu hafta %3’e kadar geriledi. Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirimleri ve bankaların değişen kredi politikaları, araç almayı planlayanlar için umut verici bir tablo oluşturuyor. Ancak piyasa ortalaması hâlâ %3,25-%3,50 arasında seyrederken, uzmanlar faiz oranlarının gelecekteki yönünü ve bu düşüşün araç piyasasına yansımalarını tartışıyor.

FAİZLERİN DÜŞÜŞ NEDENİ

Son dönemlerde enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları, taşıt kredisi faizlerini artırarak otomobil alımını zorlaştırıyordu. Ancak 2025 yılında Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması, bankaları bu konuda harekete geçirdi. Yeni verilere göre, bazı bankalar 36 ay vadeli taşıt kredilerinde %3 faiz oranı sunmaya başladı. Bu durum, bireysel tüketicilere ve otomotiv sektörüne olumlu etki edebilir. Yine de, genel piyasa ortalamasının %3,25-%3,50 seviyelerinde kalması, indirimlerin henüz tüm sektöre yayılmadığını gösteriyor.

400.000 TL KREDİ HESAPLAMALARI

Şu an %3 faiz oranıyla 400.000 TL taşıt kredisi çeken bir tüketici için ödeme planı aşağıdaki gibi oluşuyor:

– Vade: 36 ay

– Aylık Taksit: 21.000 TL

– Toplam Geri Ödeme: 750.000 TL (banka masrafları hariç)

Eğer faiz oranları %2,50’ye gerilerse, aynı kredi için aylık taksit yaklaşık 19.000 TL’ye düşecek ve toplam ödeme 684.000 TL olacak. Bu durum, tüketicilere önemli bir tasarruf imkanı sunuyor. Ancak banka masrafları ve ek maliyetlerin göz önüne alınması gerektiğinde, toplam tutarın biraz daha artması mümkün.

FAİZLER DAHA DA DÜŞER Mİ?

Uzmanların görüşlerine göre, faiz indirimlerinin kademeli olarak devam etmesi öngörülüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Yaz aylarında faiz oranlarındaki gevşeme hızlanabilir. Yıl sonuna doğru %2 seviyeleri mümkün, ancak %2’nin altına inmek için 2026’yı beklememiz gerekebilir” şeklinde değerlendiriyor. Merkez Bankası’nın enflasyon ve talep dengesine göre belirleyeceği politikalar, bu düşüşün hızını etkileyecek. Ayrıca uzmanlar, bankaların taşıt kredisi limitlerini güncellemeleri gerektiğini vurguluyor; zira 2024’teki kredi büyüme kısıtlamaları hâlâ etkisini sürdürmekte.