Taşıt Tanıma Sisteminde İndirim ve İade Müjdesi

UTTS MONTaj FİYATLARINDA DÜZENLEME

Vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla önemli adımlardan biri olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerinin yüzünü güldüren bu yenilik, zorunlu hale getirilen sistemin montaj ücretlerinde yapılan güncellemeleri kapsıyor. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak bilinen çiplerin montaj ve hizmet bedeli, 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak belirlenmişken, bu tutar 2.172 TL’ye düşürüldü.

FAZLA ÜCRET İADE EDİLECEK

Darphane’nin resmi web sitesinde yapılan duyuruda, 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere montaj hizmet bedelinin toplamda KDV dahil 2.172 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Ayrıca, 24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıran araç sahiplerine, araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacağı bilgisi verildi. Bu durum, araç sahiplerinin maliyetlerini etkili bir şekilde iyileştiriyor.