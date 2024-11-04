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Taşlı Saldırıda 2 Polis Yaralandı

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OLAYIN NEDENİ VE GERİ BİLDİRİM

İçişleri Bakanlığı, Halfeti Belediye Başkanı’nın görevden alınması ve yerine birinin atanmasıyla ilgili olarak, bu karara tepki gösteren bir grup, belediye binasına girmeye çalıştı. Grubun, çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekiplerine taşla saldırması olayın ciddiyetini artırdı.

POLİS YARALARI VE MÜDAHALE

Bu saldırı sonrasında iki polis memuru yaralandı ve yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Grupların dağılmaması üzerine, güvenlik güçleri tazyikli su ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Olayın yarattığı gerilim ve polis müdahalesi, bölgedeki durumu daha da karmaşık bir hale getirdi.

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