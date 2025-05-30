Tatil Siteleri Dolandırıcılığa Dikkat!

DOLANDIRICILIK TEHDİDİ

TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, tatil planı yapan bireylerin en çok sahte otel ve rezervasyon platformları aracılığıyla mağdur olduklarını ifade ediyor. Baki, dolandırıcıların gerçek otellerin isim ve fotoğraflarını kopyalayarak sahte web siteleri oluşturduğunu belirtiyor ve “Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, ‘erken rezervasyon’ adı altında ödeme alıyorlar” diyor. Dolandırıcılar yalnızca internet siteleriyle değil, WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleriyle de faaliyet gösterdiklerini vurguluyor. Baki, “Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderiliyor. Kandırıldıklarını tatile gittiklerinde öğreniyorlar” şeklinde açıklama yapıyor.

DOLANDIRICILARIN AMAÇLARI

Baki, sahte tatil platformlarının üç ana amacının bulunduğunu belirtiyor. “Vatandaşların kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırılması, kimlik ve iletişim bilgilerinin ele geçirilerek ikinci el dolandırıcılıkta kullanılması, güvensiz bağlantılarla cihazlara zararlı yazılımların bulaştırılmasıyla vatandaşı tuzağa düşürüyorlar” diyor.

TATİL REZERVASYONU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tatil rezervasyonu yapacak bireylerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar olduğunu vurgulayan Muharrem Baki, “Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli. Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, ‘booking-offers-tr.com’ gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir. 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmamalı. Mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesinden işlem yapılmalı. Sosyal medya reklamlarındaki ‘şok fiyatlar’a karşı temkinli olunmalı” ifadelerine yer veriyor.

Siber dolandırıcılığa maruz kalanların atması gereken adımları sıralayan Baki, “Banka ile hemen iletişime geçilerek işlemin iptali talep edilmeli, kart bloke edilmeli. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne resmi başvuru yapılmalı. Tüm belgeler, ödeme ekranları ve yazışmalar delil olarak saklanmalı. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı” diyor. “Tatilin en pahalı kısmı, dolandırıldığınız andır. Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin” şeklinde son sözlerini iletiyor Baki.