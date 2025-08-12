Tatil Sitesinde İki Genç Ölü Bulundu

Gündem

OLAYIN DOĞASI VE REAKSİYON

Olayın sesini duyanlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

CENAZELERİN DURUMU

Polisler eve girdiklerinde, salonda 32 yaşındaki Berk K. ve 29 yaşındaki Ezgi E.’nin silahla vurulmuş cesetleri ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sakinleri derinden etkileyen bu olay sonrası çevre güvenlik açısından tamamen kapatıldı. İlk bulgulara göre, Berk K.’nın önce sevgilisi Ezgi E.’yi başından vurduğu, ardından kendi yaşamına son verdiği belirlendi. İki gencin cenazelerinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bilgisi verildi.

