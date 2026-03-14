Tatilde Akaryakıt Tasarrufu İçin İpuçları

Yaklaşan Ramazan Bayramı ve öğrencilere yönelik ara tatil döneminin başlamasıyla birlikte tatilcilerin kara yollarında oluşturduğu yoğunluk artış göstermeye başladı. İran’a yönelik saldırılar düzenleyen İsrail ve ABD’nin, Körfez ülkelerindeki ABD üslerine karşı karşılıklı saldırılarda bulunması, bu durumun yanı sıra Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapatılması, petrol fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Brent petrolün varil fiyatı 115 dolara kadar çıkarak Türkiye’yi olumsuz etkiliyor. Bu durumu hafifletmek amacıyla eşel-mobil sistemine geçildi ve bu sistem sayesinde artan maliyetlerin büyük bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Uzmanlar, tatil yapacakların akaryakıt tüketiminde tasarruf sağlamak için çeşitli önlemler almakta fayda olduğunu belirtiyor.

ARAÇ KULLANIMININ ETKİSİ

Araçların yakıt tüketimi, hem çevresel unsurlar hem de kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Alınacak bazı tedbirlerle yakıt verimliliği artırılabilir. Ayrıca, dış sıcaklıkları düşmeye başladığında akaryakıt tüketiminin arttığını unutmamak gerekiyor; bu bilgi planlama aşamasında faydalı olabilir.

YAKIT TASARRUFU İÇİN TAVSİYELER

1- Düzenli araç bakımı: Aracın çeşitli parçalarının sağlıklı çalışması, yakıt verimliliğini artırıyor (motor, buji, debriyaj, lastik vb.).

2- Kaliteli yakıt kullanımı: Aracın performansına uygun kaliteli yakıt tercih ederek, verimsiz yanmalardan kaçının.

3- Camları kapatmak: Sürüş sırasında camların kapalı tutulması aerodinamiği koruyarak yakıt tüketimini azaltıyor.

4- Klima kullanımını sınırlandırmak: Klima kompresörünün motor yükünü artırdığını göz önünde bulundurarak kontrollü bir şekilde kullanmaya dikkat edin.

5- Araç ağırlığına dikkat etmek: Gereksiz yüklerin araçtan çıkarılması, daha az güç gerektiğinden yakıt tasarrufu sağlıyor.

6- Dur-kalk, yüksek hız ve sert frenlemelerden kaçınmak: Akıcı sürüş tarzı, ani hız değişimlerini önleyerek yakıt tüketimini azaltıyor.

7- Lastiklerin durumunu kontrol etmek: Doğru basınç ve iyi durumda kalan lastikler, yuvarlanma direncini düşürerek tasarruf sağlıyor.

8- Aracı uzun süre rölantide bekletmemek: Motorun çalışır halde uzun süre beklemesi, gereksiz yakıt tüketimine neden oluyor.

9- Hava durumunun etkisini bilmek: Dış etkenlerin, özellikle soğuk hava durumunun, yakıt tüketimini artırabileceğini göz önünde bulundurun.