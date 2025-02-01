Tatlıses, Ahmet İzgi’nin Vefat Haberiyle Sarsıldı

İBRAHİM TATLISES’TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

İbrahim Tatlıses, Ahmet İzgi’nin vefatını sosyal medya hesabından duyurduğu duygusal bir mesajla aktardı. Usta sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” Tatlıses’in bu paylaşımı, sanat dünyasında geniş yankı buldu.

SAHNE PROGRAMI İPTALİ

Ahmet İzgi’nin ölümü, Tatlıses’in sahne programlarını da etkiledi. Sanatçı, daha önce planlanan Yeni Gazino’daki sahnesinin iptal edildiğini duyurdu. Tatlıses, yaptığı açıklamada “Bu akşam Yeni Gazino’da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.” ifadelerine yer verdi.

AHMET İZGİ KİMDİR?

Müzik dünyasında sevilen bir isim olan Ahmet İzgi, yıllar boyunca İbrahim Tatlıses’in orkestrasında davul çalarak sahne performanslarının vazgeçilmez bir parçası oldu. Kendine has tarzı ve sahnedeki enerjisiyle tanınan İzgi, müzik camiasında büyük bir boşluk bırakma potansiyeli taşıyor. Tatlıses ve yakın çevresi, İzgi’nin kaybı nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyor ve sanat camiasından birçok isim başsağlığı mesajları paylaşıyor.