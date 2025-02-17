Tatvan Belediye Başkanı Erol Gözaltına Alındı

BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda DEM Parti’den belediye başkanı olarak seçilen Erol, mazbatasını aldığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından kaldırmıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu durum üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Mümin Erol hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen bir soruşturma başlattı. Erol’un bu eylemi, siyasi arenada geniş bir yankı uyandırdı.