Tayland, 200 Bin Ücretsiz Bilet Dağıtacak

TAYLAND’DA TURİZM SEKTÖRÜNE DESTEK ADIMI

Siyasi istikrarsızlık ve güvenlik kaygıları nedeniyle 2025 yılında ziyaretçi sayısında önemli bir düşüş yaşayan Tayland, ekonomisi açısından hayati öneme sahip turizm sektörünü desteklemek için harekete geçiyor. Ülke ekonomisinde turizmin payı yaklaşık yüzde 12 seviyesinde yer alıyor.

YENİ BÜTÇE HAZIRLIĞI

Bangkok Post’un haberine göre, Tayland Turizm Bakanlığı, bu krizi aşmak amacıyla 22 milyon dolarlık (700 milyon baht) bir bütçe ayırmayı planlıyor. Hesaplamalar, ülkedeki iç hat gidiş-dönüş biletlerinin ortalama fiyatının 110 dolar (3.500 baht) civarında olduğunu gösteriyor. Bu sebeple yapılacak yatırımın doğrudan yolculara yansıması hedefleniyor.

ÜCRETSİZ İÇ HAT BİLETİ FIRSATI

Plan dahilinde, yabancı turistler uluslararası biletlerini havayolu şirketlerinden veya seyahat acentelerinden aldıklarında, 200 bin adede kadar ücretsiz iç hat dönüş bileti kazanma şansına sahip olacak. Bu uygulama, Tayland’ın turizm sektörünün canlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

