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Tayland’da Depremde 96 Ölü Var

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BANGKOK’TA CAN KAYBI ARTIYOR

Myanmar’da 28 Mart’ta yaşanan ve komşu ülke Tayland’da da şiddetle hissedilen depremler sebebiyle, başkent Bangkok’ta yaşamını yitirenlerin sayısı yükseliyor.

ENKAZDAN CESETLER ÇIKARILIYOR

Bangkoklu yetkililer, kentte gerçekleşen depremler nedeniyle hayatını kaybeden 96 kişiden 89’unun cesedinin, çöken inşaat halindeki 30 katlı binanın enkazından çıkarıldığını bildirdi. Arama çalışmalarının sona erdiği enkazda elde edilen kalıntıların, hala haber alınamayan 7 kişiye ait olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla inceleneceği açıklandı. Binanın enkazından 13 Nisan’da 36 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı daha önce kaydedilmişti. Myanmar’da 28 Mart’ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bu depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybederken, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

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