Tayland, Dolandırıcılık İçin Sınır Duvarı Planlıyor

TAYLAND’DAN SINIR DUVARI DEĞERLENDİRMESİ

Tayland, telefon dolandırıcılığına karşı Kamboçya sınırının bir bölümüne duvar inşa etme fikrini değerlendiriyor. Bangkok Post’un haberine göre, Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, dolandırıcıların eylemlerine yönelik yeni önlemlerin gözden geçirildiğini ifade etti. Houngsub, “Kamboçya sınırında bir duvar inşa edilmesi olasılığı Tayland hükümeti tarafından inceleniyor” dedi.

Houngsub, “Duvar yapılırsa, nasıl yapılır? Ne gibi sonuçlar doğurur, herhangi bir sorunu çözer mi? Tüm bunların incelenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu fakat duvarın uzunluğu hakkında ayrıntı vermedi. Bunun yanı sıra Tayland hükümeti, konu hakkında görüşmeler yapmak üzere bazı bakanları Kamboçyalı yetkililerle görevlendirdi.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI ÖNLEMLER ARTACAK

Telefon dolandırıcıları, Tayland ve Güney Asya’nın çeşitli ülkelerinde aktif. Bu dolandırıcılar, insanları iş imkanları ve diğer vaatlerle kandırarak başka ülkelere davet ediyor ve alıkoyuyorlar. Tayland, Kamboçya ile 817 kilometre uzunluğunda bir sınır paylaşıyor ve bu sınır tellerle ayrılmış durumda. Tayland hükümeti, bu sınır boyunca dolandırıcılıkla mücadele için önlemleri artırmayı amaçlıyor.