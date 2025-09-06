Tayland’ın Yeni Başbakanı Anutin Oldu

Dünya

TAİLAND PARLAMENTOSU YENİ BAŞBAKANI SEÇTİ

Tayland Parlamentosu, Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul’u ülkenin yeni başbakanı olarak belirledi. Bu değişiklik, son iki yıl içinde gerçekleşen üçüncü başbakan değişikliğini işaret ediyor. Anutin Charnvirakul, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından, geçen hafta görevden alınan Başbakan Paetongtarn Shinawatra’nın yaptığı oylamada 247’den fazla oy alarak yeni başbakan unvanını kazandı.

YENİ BAŞBAKANIN GÖREVİ

Başkent Bangkok’taki Tayland Parlamentosu’nda yapılan oylama sonucunda Anutin Charnvirakul, ülkenin 32’nci başbakanı olarak ilan edildi. Bu seçimle birlikte Tayland’da parlamentonun yeni başbakanı olarak Charnvirakul’u tercih etmesi, son iki yılda üç kez başbakanın değiştiğini gösteriyor.

İsrail Batı Şeria’da 19 Bin Gözaltı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında, Batı Şeria'da 19 bin Filistinli gözaltına alındı.
İstanbul’da Bebekleri Haksız Kazanç İçin Sevk Ediliyordu. Dava 57 Sanıkla Devam Ediyor. Mahkeme Trajediye Son Verecek. Ses Kaydı Alan Kişi Dışarı Çıkarıldı. Duruşma Yarın...

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri yargılandı. Davanın 6. duruşmasında, örgüt liderinin avukatı savunma yaptı.

