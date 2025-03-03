Tayland Kamboçya Sınırına Duvar Planlıyor

TAYLAND SINIRINA DUVAR İNŞA ETMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Tayland, telefon dolandırıcılığına karşı uygulayacağı tedbirler kapsamında Kamboçya sınırının bir kısmında duvar inşa etmeyi göz önünde bulunduruyor. Bangkok Post’un haberine göre, Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, dolandırıcıların etkinliklerine karşı yeni stratejilerin üzerinde durulduğunu aktardı. Houngsub, Kamboçya sınırında olası bir duvar inşasının detaylarının hükümet tarafından değerlendirildiğini belirtti. “Duvar yapılırsa, nasıl yapılır? Ne gibi sonuçlar doğurur, herhangi bir sorunu çözer mi? Tüm bunların incelenmesi gerekiyor” diyen Houngsub, duvarın uzunluğuna dair ise bilgi vermedi. Ayrıca, Tayland hükümeti, bu konu üzerine bazı bakanları Kamboçyalı yetkililerle görüşmeler yapmaları için görevlendirdi.

TELEFON DOLANDIRICILIĞI SORUNU

Telefon dolandırıcıları, Tayland dahil olmak üzere Güney Asya’nın pek çok ülkesinde aktif bir şekilde çalışıyor. Dolandırıcılar, sundukları iş imkanları ve diğer vaatlerle insanları başka ülkelere çekip, alıkoyuyorlar. Tayland ile Kamboçya, toplamda 817 kilometre uzunluğunda bir sınır paylaşıyor ve bu sınır tellerle ayrılıyor. Tayland hükümeti, bu sınır boyunca dolandırıcılıkla ilgili önlemleri artırma ihtiyacını hedefliyor.