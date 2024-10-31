Tayvan’da Tayfun Nedeniyle Tahliye İşlemleri

ACİL DURUM BARINAKLARINA YERLEŞTİRME

Tayvan ajansı CNA’nın bildirdiğine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), Tayvan genelinde oluşturulan 71 acil durum barınağına toplam 1321 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Yeni Taipei, Tainan ve Kaohsiung şehirleri ile Hsinchu, Nantou, Pingtung, Yilan, Hualien ve Taitung illerinde tahliye çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 8 bin 600 kişinin güvenli bölgelere nakledildiği belirtiliyor.

TAYFUNUN ETKİLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Şiddetli fırtına ve sellerin etkisiyle 27 kişinin yaralandığı açıklandı, ancak felaketlerde hayatını kaybeden olmadı. Tahliye işlemleri, ilgili yetkililer tarafından titizlikle yürütülüyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırılıyor.