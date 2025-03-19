TBB’den Olağanüstü Toplantı Kararı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPACAK

Türkiye Barolar Birliği, yarın Olağanüstü Baro Başkanları toplantısı düzenleme kararı aldı. Toplantı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 19 Mart 2025 sabah saatlerinde başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık dahil yüzü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından gündeme geldi. Başsavcılık açıklamasında kullanılan ifadeler, metro seferlerine getirilen kısıtlamalar, bazı cadde ve sokaklara girişlerin engellenmesi, toplantı yasağının uygulanması ve gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşme yasakları hukuka aykırılık kaygılarını artırıyor.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Yapılan açıklamada, yargı bağımsızlığına dikkat çekilerek, “Türkiye Barolar Birliği hukuki güvenlik ihlalleri ile yargının araçsallaştırıldığı uygulamalara ve bu durumun yaratacağı sakıncalara bugüne kadar defalarca dikkat çekmiştir” denildi. Son süreçte yaşananların hassasiyetle takip edildiği belirtilirken, toplantının amacı olarak, İstanbul Barosu başkan ve yönetimi hakkında devam eden davanın değerlendirilmesi ve yaşanan son süreçlerin ele alınması gösterildi. “Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı. Toplantının sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı da bildirildi.