TBB Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi Kuracak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) bünyesinde oluşturulması planlanan “Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi”, yüksek takipçili ve kamuoyunda bilinen avukatların sosyal medya hesaplarını incelemek üzere faaliyete geçecek.

BEŞ KİŞİLİK EKİP İHALELERİ TESPİT EDECEK

Merkezin beş kişiden oluşacağı ve avukatların yazılı, görsel, işitsel ve dijital platformlardaki reklam yasağı ihlallerini tespit ederek ilgili barolara bilgi vereceği bildirildi.

Sosyal medya düzenlemesine dair çalışmaların bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

TBB REHBER HAZIRLAYACAK

Alınan bilgilere göre, TBB öncülüğünde yerel baroların desteğiyle avukatların sosyal medya kullanımına yönelik bir rehber oluşturulacak.

Bu rehber sayesinde avukatların paylaşımlarının bilgilendirme amaçlı mı yoksa reklam niteliği taşıyıp taşımadığı detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Müvekkil mahremiyetini ihlal eden paylaşımlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, mesleki etik kurallarını aşan içerikler üzerinde daha sıkı bir denetim sağlanacak.

TBB’nin mevcut yönetmeliğine göre, avukatların çevrimiçi platformlarda ücretli ya da ücretsiz olarak kendileriyle ilgili içerikleri ön plana çıkaran faaliyetlerde bulunmaları yasaktır.

Ancak dijital çağın getirdiği tehditler göz önüne alındığında, daha güncel ve net düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Yeni düzenlemelerle yazılı, görsel, işitsel ve çevrimiçi mecralarda, avukatlık mesleğinin onurunu zedeleyebilecek hareket ve açıklamalardan kaçınılması zorunlu olacak.