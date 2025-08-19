TBMM Başkanı Açıklama Yaptı

NUMAN KURTULMUŞ’TAN AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Meclis binası önünde ateşe verilen beyaz toros hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı’nın ilk incelemesine göre, aracı yakan kişi, hurda araçlardaki ÖTV indirimiyle ilgili yasanın çıkmamasından dolayı öfkelendiği için aracı ateşe vermiş. Ayrıca, daha önce Mersin’de başka bir aracın yakıldığı ve bu kişinin psikolojik sorunlarının bulunduğu anlaşılmış. Ancak soruşturma hâlâ sürüyor.

SALGINDA GEÇMİŞTEN DERSLER

Kurtulmuş, süreç tamamlandıktan sonra olayın detaylarının daha net bir şekilde ortaya çıkacağını belirtti. Barış içinde yaşadığımız Türkiye’de terörün tamamen geride kalmasını umduklarını da dile getirdi. Geçmişte yaşanan olayların ve acıların arkamızda kalması gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Ancak bazı şahıslar bu tür sembolik olaylar üzerinden spekülasyon yapmaya çalışıyor. Kimi bilerek, kimi farkında olmadan bu davranışları sergiliyor,” dedi.

HASSASİYET VE SAĞDUYU

Bu tür münferit olaylara karşı son derece hassas olunması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’nin bu konudaki sağduyulu yaklaşımının zedelenmemesi için dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti.