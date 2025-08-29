tbmm-de-gazze-tezkeresi-kabul-edildi

TÜRKİYE YENİ ADIMLAR ATTI

Türkiye, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı harekete geçmeye devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un imzasıyla hazırlanan, İsrail’in Gazze’deki işgalini genişletme ve Filistin halkına yönelik soykırım konulu tezkere, tüm partilerin oy birliğiyle TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. TBMM’nin yayımladığı ortak bildiride, “İsrail Filistin halkına karşı on yıllardır sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarını, son iki yıldır özellikle Gazze’de bir soykırıma dönüştürmüştür” ifadelerine yer verilmiştir.

Gazze’deki İsrail operasyonları son iki yılda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan 70 bine yakın insanın ölümüne yol açmış, 150 binden fazla kişi yaralanmıştır. Bildiride, “Filistinli kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar soykırımcı İsrail güçlerince adeta bir ölüm ve açlık hapishanesine mahkûm edilmiştir” denmiştir. Bununla birlikte, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri yok etme çabasının Gazze dahil olmak üzere tüm Filistin topraklarını ilhak etme aşamasına geldiği vurgulanmaktadır.

KÜRESEL KURUMLAR HİÇBİR GİRİŞİMDE BULUNMADI

Israil, Kudüs ve Batı Şeria’da işgal güçleriyle Filistinlilere yönelik şiddeti artırmış, toprak işgallerini hızlandırmıştır. Maalesef, yalnızca Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dışında hiçbir küresel kurum, İsrail’in hukuksuz eylemleri ve katliamlarını durdurmaya yönelik bir girişimde bulunmamaktadır. Bu durum, yeryüzünde insanlık cephesinin yükselen sesiyle, bazı hükümetleri Filistin halkının yanında durmaya zorlamaktadır.

DÜNYA PARLAMENTOLARINA ÇAĞRI

Geçmişte sessiz kalan veya İsrail’e destek veren bazı devletlerin Filistin’i tanımaya ve İslail’i boykot etmeye yönelik kararlar alması, insanlık vicdanının bir zaferi olarak değerlendirilmektedir. TBMM olarak Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek ve İsrail’in durdurulmasına yönelik teklifleri dünya parlamentolarına iletmek için bir araya gelindiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, dünya parlamentolarının bu çağrıya destek vermesi umulmaktadır.

9 MADDEYİ KONUŞMAYA AÇTIK

TBMM Genel Kurulu olarak, şu noktalar vurgulanmıştır:

1. Filistin halkının İsrail tarafından maruz kaldığı işgal, imha ve ilhak eylemleri en güçlü şekilde kınanmıştır.

2. Gazze’de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiği belirtilmiştir.

3. Uluslararası topluma, İsrail’i Gazze’de kalıcı bir ateşkese kabul ettirmeleri için daha fazla çaba sarf etmeleri çağrısı yapılmıştır.

4. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere uygulanan şiddet de telin edilmiştir.

5. Soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin hesap vermesi gerektiği vurgulanmıştır.

6. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir.

7. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtilmiştir.

8. İsrail hükümeti soykırım politikalarını bırakana kadar, BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunulmuştur.

9. Tüm ülkelerden, İsrail ile askeri ve ticari ilişkileri sonlandırma, ambargoyu kırma, soykırım ve sömürge politikalarını kınama çağrısında bulunulmuştur. Ayrıca Filistin’i destekleyen parlamentolar grubuna katılmaları teşvik edilmiştir.

Bu hususların oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmî Gazete’de yayımlanması talep edilmiştir.