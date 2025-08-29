tbmm-de-gazze-tezkeresi-kabul-edildi

YENİ ADIMLAR ATILIYOR

Türkiye, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma karşı yeni önlemler almaya devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un imzaladığı, İsrail’in Gazze’deki işgalini genişletme kararı ve Filistin halkına yönelik soykırım hakkında tezkere, bütün partilerin ‘evet’ oyu vermesiyle TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. TBMM tarafından yayımlanan ortak bildiri, bölgedeki insani kriz ve İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla ilgili önemli duyurular içeriyor.

SOYKIRIM VURGUSU YAPILIYOR

Bildiride yer alan ifadelere göre, “son iki yıldır bir soykırıma dönüşmüştür” deniliyor. On yıllardır sürdürülen işgal, imha ve ilhak politikalarının son iki yılda özellikle Gazze’de bir soykırıma dönüştüğü ifade ediliyor. Bu süreçte İsrail’in açlık ve kıtlık politikalarının on binlerce hayatı sonlandırdığı belirtiliyor. Ayrıca, “soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze halkını açlığa ve kıtlığa kasten mahkûm ettiği” BM ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından da kabul edilmiş durumda.

KATLİAMLARIN BÜYÜMESİ

İsrail’in Gazze’yi işgal operasyonunu genişleterek katliamlara devam ettiği, son iki yılda büyük oranda kadın ve çocukların da bulunduğu 70 bine yakın insanı öldürdüğü, 150 binden fazla kişiyi yaraladığı ve bölgenin sivil altyapısını imha ettiği kaydediliyor. Filistinli kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlıların, soykırımcı güçler tarafından “ölüm ve açlık hapishanesine” mahkûm edildiği vurgulanıyor. Netanyahu ve destekçilerinin Filistinlileri yok etme çabalarını artırarak, Gazze dahil tüm Filistin yerleşimlerini ilhak etme politikalarını uygulamaya geçirdiği ifade ediliyor.

KÜRESEL KURUMLARA ELEŞTİRİ

Bildiride, İsrail’in Kudüs ve Batı Şeria’daki işgal güçleriyle uyguladığı şiddetin arttığı, toprak işgali ve yasadışı yerleşim inşasının hızlandığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, “hiçbir küresel kurum katliamı durdurma girişiminde bulunmadı” ifadesi dikkat çekiyor. İnsanlık cephesinin bu zulme karşı yükselen sesi, geçmişte sessiz kalan hükümetleri son zamanlarda Filistin halkının yanında durmaya zorladığı aktarılıyor.

Bu karanlık tabloya karşı umut verici gelişmeler de yaşanıyor. Daha önce sessiz kalan bazı devletlerin artık Filistin’i tanıma ve İsrail’i boykot etme yönünde adımlar attıkları belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konuda, dünya parlamentolarına iletmek üzere toplandığı aktarılıyor. Yapılan çağrılar, insanlığın sesini ve vicdanını yükseltmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

9 MADDELİ GÜNDEM

TBMM Genel Kurulu olarak, belli başlı 9 madde üzerinde duruluyor. Bu maddeler, Filistin halkının maruz kaldığı işgal, katliamlar ve soykırım suçlarının kınanmasını içeriyor. Türkiye, uluslararası toplumu, İsrail’in kalıcı ateşkes kabul etmesi, bölgedeki silahlı güçlerini çekmesi ve Gazze’ye insani yardım ulaşımının sağlanması için daha fazla çaba göstermeye davet ediyor. Ayrıca, Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetleri ile Filistin halkına karşı şiddetin kınandığı, soykırım ve sömürge suçlularının hesap vermesi gereken yerler arasında gösteriliyor.

Ayrıca, Filistin’in bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesinin kalıcı barışın yolu olduğunun altı çiziliyor. Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu kutsal mekanlara yönelik saldırıların durdurulması gerektiği belirtiliyor. Türkiye, dünya parlamentolarını İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkilerin sonlandırılması, Filistin’in meşru haklarının savunulması ve 18 Nisan 2025’te İstanbul’da gerçekleşecek “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu”na katılmak üzere davet etmektedir. Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve kararın yayımlanması, TBMM Genel Kurulu’na sunuluyor.