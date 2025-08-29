Gündem

TBMM’de Gerginlik! Bahçeli Dervişoğlu’na Tokalaşmadı

tbmm-de-gerginlik-bahceli-dervisoglu-na-tokalasmadi

TBMM GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede yaşanan güncel durumu tartışmak amacıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ve tüm siyasi grupların genel başkan ve grup başkanvekilleri yer aldı.

GERGİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya ilk katılan isimlerden biri olan MHP lideri Bahçeli, MHP sıralarındaki yerini alırken, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu salona geldiğinde aralarındaki gerginlik gözlemlendi. Dervişoğlu, MHP sıralarına başıyla selam vermeye çalıştı. Ancak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ayağa kalkma girişimine rağmen Dervişoğlu, İYİ Parti sıralarına geçti. Ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’na selam vermedi.

