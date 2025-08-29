Gündem

TBMM, Gazze İçin Olağanüstü Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gazze konusunda acil bir oturum düzenledi. Oturumun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İsrail, Gazze’yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’yi kıtlığa ve açlığa mahkum ettiğini de vurguladı.

İSRAİL’İN ÜYELİKLERİ ASKIDA KALMALI

Kurtulmuş, somut adımların bir an önce atılması gerektiğini belirterek, “İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum.” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı’NIN GAZZE DEĞERLENDİRMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’deki Gazze oturumunda yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıl İsrail’in stratejisinin Gazze’yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir.” dedi. Fidan, Filistinlilerin tehcirine karşı olduklarını ifade ederek, böyle bir planın hükümsüz olduğunu belirtti.

Ateşkes TEMASLARI SÜRÜYOR

Fidan, “Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “İsrail Gazze’de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail’in devlet terörü sürmektedir.” şeklindeki ifadeleri ile durumu eleştirdi.

