TBMM, Gazze İçin Toplandı

TBMM’DE GAZZE İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gazze konusunu görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İsrail, Gazze’yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlali, savaş suçu ve soykırımdır.” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, İsrail’in Gazze halkını kıtlık ve açlıkla yüz yüze bıraktığını vurguladı.

İSRAİL’İN ÜYELİKLERİ ASKIDA KALMALI

Kurtulmuş, uluslararası alanda concrete adımların bir an önce atılması gerektiğine dikkat çekerek, “İsrail soykırım politikalarından vazgeçene kadar, BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için bu mücadeleye her zaman destek olacağımıza söz veriyorum.” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’DAN AÇIKLAMALAR

Kurtulmuş’un ardından kürsüye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Geçtiğimiz yıl İsrail’in stratejisinin Gazze’yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun bir şekilde hissetmektedir.” diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

DEVLET TERÖRÜ VE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Fidan, “Filistinlilerin tehcirine karşıyız. Böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür.” ifadelerini kullandı. Kalıcı bir ateşkes için Katar ve Mısır ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Fidan, İsrail’in Gazze’de meşru bir Filistin yönetimi istemediğini ve yardım dağıtımını engellediğini ifade etti. “Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail’in devlet terörü sürmektedir.” şeklinde sözlerini sürdürdü.