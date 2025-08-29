TBMM, Gazze Tezkeresi’ni Kabul Etti

Yeni Adımlar Atılıyor

Türkiye, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı harekete geçmeye devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un imzasını taşıyan, “İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında” tezkere, tüm partilerin oy birliği ile TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani krizle ilgili ortak bir bildiri yayımladı.

Soykırıma Dönüşen İşgal

Bildiride, “İsrail Filistin halkına karşı on yıllardır sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarını, son iki yıldır özellikle Gazze’de bir soykırıma dönüştürmüştür” ifadesi kullanıldı. Soykırım uygulamaları ve kıtlık politikalarının on binlerce cana mal olduğu belirtildi. BM ve diğer kuruluşlar, Netanyahu hükümetinin Gazze halkını açlığa mahkûm ettiğini dile getirdi.

Büyük İnsan Kayıpları

İsrail’in işgal operasyonunu genişletecek karar almasıyla birlikte, “Son iki yılda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bine yakın insanı öldürmüş, 150 binden fazla kişiyi yaralamış, bölgenin sivil altyapısını imha etmiştir” denildi. Filistinlilerin, İsrail güçleri tarafından adeta bir ölüm ve açlık hapishanesine hapsedildiği vurgulandı. Netanyahu ve çevresindekilerin, Filistin topraklarını yok etme çabalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Küresel Kurumların Sessizliği

Bildiride, “Ne yazık ki Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dışında hiçbir küresel kurum İsrail hükümetinin hukuksuz kararlarını ve katliamlarını durdurmaya yönelik bir girişimde bulunmamaktadır” cümlesi yer aldı. Türkiye, dünya kamuoyunu bu zulme karşı durmaya teşvik edecek bir sürecin başladığını belirtti.

Dünya Parlamentolarına Çağrı

TBMM olarak, “Filistin halkıyla dayanışmaya ve İsrail’in durdurulmasına yönelik tekliflerimizi ve çağrımızı dünya parlamentolarına iletmek için toplanıyoruz” ifadesi kullanıldı. Bu bağlamda, umut veren gelişmelerin yaşandığı ve insanlık vicdanının ortaya konduğu kaydedildi.

Türkiye’nin Önerileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 9 madde içeren önerilerde bulundu. İlk olarak, “Filistin halkının İsrail tarafından yıllardır maruz kaldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. Filistin halkına yönelik yapılan katliamların soykırım suçu teşkil ettiği belirtilirken, uluslararası topluma İsrail’i Gazze’de kalıcı bir ateşkese zorlaması için çağrıda bulunuldu.

Bildiride, Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetlerinin kınanması, Filistin topraklarında işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, İsrail hükümetine karşı alınacak tedbirler ve Filistin halkının meşru haklarının savunulması için dünya parlamentolarına çağrılar yapıldı.