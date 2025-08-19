Gündem

TBMM Önünde Araç Yangını Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

TBMM önünde bir beyaz Toros yakıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, yangının Mersin’de yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan M.E.F. tarafından yapıldığını bildirdi. Şüpheli, çok sayıda suç kaydı bulunmasıyla dikkat çekiyor ve gözaltına alındığı açıklandı. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dördüncü toplantısı öncesinde yaşanan bu olay nedeniyle, Meclis çevresinde güvenlik önlemleri güçlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN BİLGİ

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden şüphelinin adli sicil kaydına ilişkin bir bilgi paylaştı. Açıklamada, “Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’ ile ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle aracı yaktığı belirlenmiştir,” ifadelerine yer verildi. M.E.F.’nin, “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca, psikiyatri tedavisi gördüğü ve 11 Mayıs 2018’de Mersin Adliyesi önünde de araç yaktığı ortaya çıktı.

