Tbmm Önünde Beyaz Toros Yakıldı

BEYAZ TOROSUN YAKILMASEBEPLERİ

TBMM önünde bir beyaz torosun ateşe verildiği bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, yangının, Mersin’de yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu tespit edilen M.E.F tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı ve inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTIRILDI

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 4. toplantısı öncesinde yaşanan bu olay sonrasında Meclis çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN DETAYLI AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden şüphelinin adli sicil kaydıyla ilgili bilgi verdi. Açıklamada, şüphelinin hurdacılık yaptığı ve Mersin’de ikamet ettiği belirtilerek, “Yapılan incelemede şahsın üzerine kayıtlı 12 hurda aracının olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’ ile ÖTV indirimi talep ettiği, ancak talebinin karşılanmadığı gerekçesiyle aracı yaktığı belirlenmiştir” denildi. M.E.F’nin, “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit”, ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin psikiyatri tedavisi gördüğü ve 11 Mayıs 2018 tarihinde de Mersin Adliyesi önünde aracını yaktığı bilgisi ortaya çıktı.