TBMM Önünde Beyaz Toros Yandı

ARAÇ YANGINI OLAYI

TBMM önünde beyaz bir toros aracı ateşe verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının Mersin’de yaşayan, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve birçok suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı ve inceleme süreci başlatıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 4. toplantısı öncesinde yaşanan bu olay sebebiyle Meclis çevresinde güvenlik önlemleri güçlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN BİLGİLER

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden şüphelinin adli sicil kaydı hakkında bilgi verdi. Açıklamada, “Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’ ile ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir” denildi. Şüpheli M.E.F’nin “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin psikiyatri tedavisi gördüğü, 11 Mayıs 2018 tarihinde Mersin Adliyesi önünde “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek yine araç yaktığı belirlendi.