TBMM Önünde Beyaz Toros Yangını!

OLAYIN DETAYLARI

TBMM önünde bir beyaz toros aracının ateşe verildiği bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, bu yangının Mersin’de yaşayan, psikolojik rahatsızlıkları olduğu tespit edilen ve pek çok suç kaydı bulunan M.E.F tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Şüpheli, olay sonrasında gözaltına alındı ve bu konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 4. toplantısından önce yaşanan bu olay nedeniyle Meclis çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Emniyet güçleri, olası başka olayların önüne geçmek adına çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN BİLGİLER

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden şüphelinin adli sicil kaydına dair bilgiler paylaştı. Açıklamada, “Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.” ifadesine yer verildi. Ayrıca M.E.F’nin geçmişinde “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin psikiyatri tedavisi gördüğü de ve 11 Mayıs 2018 tarihinde Mersin Adliyesi önünde araç yakma eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.