“TCG Anadolu’nun Büyüğünü Yapıyoruz”

TEKNOFEST İSTANBUL’DA KAPILARINI AÇTI

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, “Mavi Vatan” konseptiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açtı. Festival, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizculuk odaklı olarak bir araya getirecek. Bugün ve yarın çeşitli yarışmaların gerçekleştirileceği festival, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde halkın ziyaretine sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festivalin açılışında ziyaretçilerle bir araya gelerek, önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN’DAN GENÇLERE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu’nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz; inşallah bununla kalmayacağız” diyerek müjde verdi. Gençlere yönelik konuşmasında, “İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye’yi 100 yılı yapana kadar durmayacağız. İnşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye’yi, inşallah sizin için hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

MALAZGİRT ZAFERİ’NE ATIF

Erdoğan konuşmasına, “İki gün önce Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık” sözleriyle devam ederken, milletin birlik içinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesindeki ziyaretinde yapılan adımlardan bahsetti. “ZAFER HAFTAMIZIN HAKKINI VERİYORUZ” diyerek 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümü için hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Şu anki gençlik için özel bir yer tanıyan Erdoğan, “Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda, emin olun Türkiye’nin parlak geleceğini görüyorum” dedi.

SAVUNMA SANAYİSİNE VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı, Türk savunma sanayiinin her alanda destan yazdığını belirtti. “Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor” diyerek, başardıklarıyla gurur duymalarını sağladı. Türkiye’nin uluslararası başarılarının mazlumlara cesaret verdiğini ifade etti. Genç neslin hayal kurmanın önemine vurgu yaparak, “Mühendislerimize, şirketlerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik” diye belirtti.

TEKNOFEST’IN YENİ CİDDİYETİ

TEKNOFEST’in önemine değinen Erdoğan, bu etkinliklerin gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırdığını açıkladı. “Bu yıl 73 yarışmaya 1,2 milyona yakın yarışmacı başvurdu” bilgisiyle, TEKNOFEST’in büyüklüğüne dikkat çekti. Her bir yarışmanın genel gençlik üzerinde pozitif etkileri olduğunu söyleyerek, hayallerinin peşinden koşmaları gerektiği mesajını verdi.

YENİLENECEK SAVARONA YATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, eşi Emine Erdoğan ile birlikte festival için yenilenen Savarona yatını ziyaret etti.

BAYRAKTAR’DAN MAVİ VATAN AÇIKLAMASI

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bayraktar, “Burada denizlerdeki mühendislik kabiliyetlerimizi ve teknoloji gücümüzü sergileme fırsatı buluyoruz” diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti. Yarışmaların gençlerin becerilerini geliştireceğine inandığını belirterek, “Mavi Vatan; gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır” diyerek sularımızı koruma ve geliştirmenin önemini vurguladı.

HALKIMIZI TEKNOFEST’E DAVET ETTİ

Bayraktar, “Mavi Vatan; sadece eşsiz mavi enginliklerden ibaret değildir” diyerek gençlerin hayalleri ve gelecekleri için bu etkinliğin de büyük anlam taşıdığını belirtti. Şanlı Komutan, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın torunlarının gücünü görmek isteyen halkı, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde TEKNOFEST Mavi Vatan’a davet etti.